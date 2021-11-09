Дочь Ларисы Долиной рассказала о тяжелом расставании певицы с третьим мужем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала о состоянии матери после третьего развода с Ильей Спицыным, ее третьим мужем. Спустя 18 лет совместной жизни супружеская пара решила расстаться.

Девушка заметила, что из-за стресса ее мама начала стремительно худеть, тогда она предложила пожить вместе, чтобы певица не чувствовала себя одиноко.

— Я настояла на этом, когда стало понятно, что мама расходится с мужем. Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: «Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?» Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру, когда поняли, что вместе нам комфортно, — сказала Ангелина Миончинская.

Как сообщает издание «Караван историй», дочь артистки проживает со звездой уже полтора года. Однако Долина пока не готова расстаться с дочерью и внучкой Александрой.

Ранее дочь певицы опубликовала совместное фото вместе со своей матерью. Поклонники восхитилось красотой Долиной и Миончинской, оставив множество комплиментов под фото.