«Роскошные»: Долина с дочерью поразила поклонников новым фото

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина в этом году впервые появилась в соцсетях, зарегистрировавшись в Instagram. Сотни тысяч фанатов тут же подписались на нее, чтобы из первых уст узнавать новости о любимой артистке. Но сейчас аккаунт звезды заблокирован, и поклонникам остается следить за страничкой ее дочери Ангелины.

Долина предстала вместе с дочерью на свежем фото. Знаменитость поразила пользователей своим цветущим видом. Они не смогли не отметить, что певица выглядит роскошно.

«И где же тут мама с дочкой? Сестры максимум, прекрасно выглядите, девочки!»; «Какие вы красивые с мамулей, Линуся»; «Глаз не оторвать! Шикарная фотосессия!»; «Роскошные», — оставили комментарии фолловеры.

Украшения Ларисы Долиной стали причиной скандала на премии Trend People Awards. Певица пришла на церемонию в черном платье с высоким воротом, на котором красовался комплект драгоценностей. Особенно сильно выделялось массивное колье с жемчугом и бриллиантами. После мероприятия Долина направилась к выходу, но там ее попросили снять и вернуть дорогостоящие украшения. Певица ушла с церемонии, ругаясь с кем-то по телефону.