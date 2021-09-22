Украшения Ларисы Долиной стали причиной скандала на премии Trend People Awards

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народная артистка РФ Лариса Долина попала в скандальную историю из-за дорогих украшений, в которых она появилась на церемонии вручения премии Trend People Awards. Об этом сообщает ФАН.

Певица пришла на церемонию в черном платье с высоким воротом, на котором красовался комплект драгоценностей. Особенно сильно выделялось массивное колье с жемчугом и бриллиантами.

После мероприятия Долина направилась к выходу, но там ее попросили снять и вернуть дорогостоящие украшения. Певица ушла с церемонии, ругаясь с кем-то по телефону.

Дизайнер Джемал Махмудов, который занимался подготовкой образа артистки для премии, отметил, что ювелирный дом, который тоже участвовал в мероприятии, сам предложил Долиной надеть дорогие украшения.

— О том, что после премии украшения нужно будет вернуть, ее никто не предупредил. Если бы представители бренда изначально вышли с «бартерным» предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? — возмутился Джемал Махмудов.

По мнению дизайнера, бренд поступил некорректно. Однако представители ювелирного дома считают, что комплект, который стоит четыре миллиона рублей, является очень дорогим, чтобы дарить его певице «просто так», передает Super.ru

Лариса Долина 10 сентября отмечала свой 66-й день рождения. Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал, что певица обладает не только уникальным голосом и разнообразным репертуаром, но она также покоряет сердца обаянием и своей активной жизненной позицией.