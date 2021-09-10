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Лев Лещенко раскрыл секрет успеха Ларисы Долиной

Виктория Непомнищева

Общество
Лев Лещенко раскрыл секрет успеха Ларисы Долиной
Фото: Вечерняя Москва

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, как советской и российской певице Ларисе Долиной удалось завоевать любовь слушателей.

Исполнительница 10 сентября отмечается свой 66-й день рождения. Лещенко в беседе с изданием Nation news поздравил певицу и раскрыл секрет ее успеха. По словам артиста, Долина обладает не только уникальным голосом и разнообразным репертуаром, она также покоряет сердца обаянием и своей активной жизненной позицией.

По мнению певца, она не стоит на месте и продолжает развивать свой талант.

— Одна из самых ярких певиц на сегодняшней эстраде, я бы даже не относил ее к слову «шоу-бизнес», потому что она просто певица, которая владеет всем арсеналом блестящего вокала, — сказал артист.

Лещенко отметил, что Долина не бросает дело своей жизни, а также работает с молодежью и делится своим опытом.

На днях певица на своей странице в Instagram разместила свежее фото, на котором предстала в образе стильной девушки середины XX века. Знаменитость облачилась в платье цвета малины с корсетом, подчеркнувшим ее талию, и пышной юбкой с кружевом. Голову артистка украсила платком, а руки — кружевными белыми перчатками. Фанаты отметили, что звезде очень идет этот образ, и засыпали ее комплиментами.

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