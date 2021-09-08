«Сногсшибательно»: Долина предстала в Сети в новом образе

Фото: instagram/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram разместила свежее фото, на котором предстала в новом образе стильной девушки середины XX века.

Знаменитость облачилась в платье цвета малины с корсетом, подчеркнувшим ее талию, и пышной юбкой с кружевом. Голову артистка украсила платком, а руки — кружевными белыми перчатками.

— Очень люблю моду 50-х: женственность, элегантность, особый шарм и загадочность. Никогда не примеряла на себя нечто подобное и не предполагала, что мне пойдет. Или я одна так думаю? — обратилась Долина к подписчикам.

Фанаты отметили, что звезде очень идет этот образ и засыпали ее комплиментами.

«Красотка, загляденье»; «Шикарная»; «Лариса! Необыкновенная женственность и красота!»; «Сногсшибательно» — написали фолловеры.

Стоит отметить, что у Долиной много и критиков, они часто пишут о чрезмерном использовании фотошопа и несоответствующих возрасту певицы нарядам. На днях Долина не сдержалась и дерзко ответила поклонникам на критику. Звезда отметила, что ее совсем не интересует мнение некомпетентных комментаторов, которые случайно зашли на ее страницу в Instagram, так как за долгие годы работы над собой она научилась любить и принимать себя.