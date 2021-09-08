«Сногсшибательно»: Долина предстала в Сети в новом образе
Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram разместила свежее фото, на котором предстала в новом образе стильной девушки середины XX века.
Знаменитость облачилась в платье цвета малины с корсетом, подчеркнувшим ее талию, и пышной юбкой с кружевом. Голову артистка украсила платком, а руки — кружевными белыми перчатками.
— Очень люблю моду 50-х: женственность, элегантность, особый шарм и загадочность. Никогда не примеряла на себя нечто подобное и не предполагала, что мне пойдет. Или я одна так думаю? — обратилась Долина к подписчикам.
Фанаты отметили, что звезде очень идет этот образ и засыпали ее комплиментами.
«Красотка, загляденье»; «Шикарная»; «Лариса! Необыкновенная женственность и красота!»; «Сногсшибательно» — написали фолловеры.
Стоит отметить, что у Долиной много и критиков, они часто пишут о чрезмерном использовании фотошопа и несоответствующих возрасту певицы нарядам. На днях Долина не сдержалась и дерзко ответила поклонникам на критику. Звезда отметила, что ее совсем не интересует мнение некомпетентных комментаторов, которые случайно зашли на ее страницу в Instagram, так как за долгие годы работы над собой она научилась любить и принимать себя.