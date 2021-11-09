Педиатр рассказала, какие последствия коронавируса часто встречаются у детей

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Педиатр, кандидат медицинских наук Наталья Уклеина рассказала о последствиях коронавирусной инфекции, которые часто наблюдаются у детей в последнее время.

По ее словам, коронавирус может повлиять на детское здоровье и после выздоровления. Одно из самых сложных его проявлений у переболевших — мультисистемный воспалительный синдром. Может появиться сыпь, воспаление слизистых, конъюнктивит.

— Сейчас я стала чаще встречать у выздоровевших детей сочетание признаков болезни Кавасаки (проявляется в том числе лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи) с токсикодермическим эффектом — сыпью, — пояснила специалист в комментарии «360».

Уклеина добавила, что в своей практике не сталкивалась со случаями, когда у детей после ковида возникали проблемы с сердцем или с давлением, как это часто бывает у взрослых.

Педиатр не советует родителям заниматься самолечением при устранении постковидных проблем со здоровьем. Соответствующую терапию должен назначить специалист.

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До этого врач оценил вероятность введения в России вакцинации детей от коронавируса.