Хромченко назвала модный цвет этого сезона, который не всем идет

Фото: instagram/evelinakhromtchenko

Эвелина Хромченко в эфире телевизионного шоу «Модный приговор» на Первом канале отметила, что очень актуальный в этом сезоне оттенок ириски идет далеко не всем женщинам.

Так, светловолосых женщин с бледной кожей он может подавить и превратить в совершенно блеклых существ. Именно таким типажом внешности обладала героиня проекта, которую нарядил в неудачное платье «народный стилист», передает Teleprogramma.pro.

Фото: «Модный приговор» Первый канал

— Это очень модный цвет в сезоне. И если героиня выбирает эту ириску, она должна впустить в свой комплект другой цвет, который ей идет. А также сделать более активный макияж, — посоветовала модный эксперт.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала, какой актуальный тренд пользуется популярностью у известных дизайнеров, охарактеризовав его как «советская глубинка». По словам Хромченко, к таким нарядам относятся ситцевые платья, спортивные костюмы, блузки в цветочек и пестрые принты, которые сочетаются в одном образе. Отдельное внимание стилист обратила на платки, завязанные в стиле a la babushka.