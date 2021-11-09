«Вторсырье с Запада»: Юрий Лоза раскритиковал шоу «Голос»

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант и автор песен Юрий Лоза выступил с критикой шоу «Голос». Он отметил, что проект не является оригинальным и постоянно ворует песни исполнителей.

Юрий Лоза заявил, что в настоящее время находится в судебных тяжбах с шоу из-за незаконного использования его песни. При этом, заметил он, само шоу является устаревшей калькой зарубежных проектов и его стоит закрыть.

— Давным-давно пора дать на телевидении дорогу своим шоу. Не покупать это вторсырье за копейки на Западе, а делать свое! — отметил Лоза в комментарии ОСН.

Также музыкант добавил, что изначально было неправильно выбрано название для программы, так как голос участников часто не имеет особого значения, а жюри выбирает определенные типажи.

— Вообще, я неоднократно говорил: «Голос» — изначально неправильная программа. Сам голос там не имеет никакого значения. Программа глупа с точки зрения названия, — добавил он.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал съемки фильма «Вызов» на МКС. По его словам, этой акцией Роскосмос окончательно подтвердил, что космонавт — это не профессия, а новое актерское амплуа.