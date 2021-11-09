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Россиянам дали советы по снижению платежей за ЖКХ

Дарья Чентаева

Общество
Россиянам дали советы по снижению платежей за ЖКХ
Фото: Pixabay

Многие россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Советы о том, как избежать ненужных трат, опубликовала Госдума России на своей странице в Instagram.

В нижней палате парламента рекомендуют обратить внимание на квитанции об оплате и убедиться, что в них не содержатся лишние пункты. Если в квитанцию входит то, чем вы не пользуетесь, необходимо подать заявление об отключении этих услуг.

Снижения оплаты можно потребовать за плохое качество предоставляемых услуг. Например, за ржавую воду или недостаточное отопление в квартире. В таком случае следует обратиться в аварийную службу и оформить перерасчет.

Кроме того, россиянин может запросить перерасчет, если отсутствует в квартире более пяти дней. Это возможно, если в жилище нет счетчиков и человек может документально подтвердить свое отсутствие.

Также не стоит забывать о социальных льготах. Они предоставляются в виде субсидий и компенсаций расходов.

В Госдуме напомнили о хозяйственных мелочах, которые тоже помогают сэкономить на ЖКУ. Для этого нужно пользоваться энергосберегающими лампами, регулировочными кранами на батареях, счетчиками тепла и многотарифным счетчиком электроэнергии.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, как сэкономить на отоплении квартиры.

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