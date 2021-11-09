Россиянам дали советы по снижению платежей за ЖКХ
Многие россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Советы о том, как избежать ненужных трат, опубликовала Госдума России на своей странице в Instagram.
В нижней палате парламента рекомендуют обратить внимание на квитанции об оплате и убедиться, что в них не содержатся лишние пункты. Если в квитанцию входит то, чем вы не пользуетесь, необходимо подать заявление об отключении этих услуг.
Снижения оплаты можно потребовать за плохое качество предоставляемых услуг. Например, за ржавую воду или недостаточное отопление в квартире. В таком случае следует обратиться в аварийную службу и оформить перерасчет.
Кроме того, россиянин может запросить перерасчет, если отсутствует в квартире более пяти дней. Это возможно, если в жилище нет счетчиков и человек может документально подтвердить свое отсутствие.
Также не стоит забывать о социальных льготах. Они предоставляются в виде субсидий и компенсаций расходов.
В Госдуме напомнили о хозяйственных мелочах, которые тоже помогают сэкономить на ЖКУ. Для этого нужно пользоваться энергосберегающими лампами, регулировочными кранами на батареях, счетчиками тепла и многотарифным счетчиком электроэнергии.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, как сэкономить на отоплении квартиры.