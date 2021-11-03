«Не все пойдут на такие меры»: как сэкономить на отоплении квартиры

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44 процента россиян считают тарифы на отопление чрезмерно высокими, показал опрос. В городах-миллионниках такого мнения придерживаются 70 процентов граждан. Можно ли сократить плату за отопление самостоятельно и как сделать это эффективно, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Московская беда»: как формируются тарифы на отопление

Система отопления в большинстве российских домов работает одинаково: тарифы составляются по общему счетчику. Автономная организация ЖКХ не поощряется монопольными теплоснабжающими компаниями, а значит, сэкономить на поступлении тепла в индивидуальном порядке крайне сложно. Таким мнением в беседе с «ВМ» поделился председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

— Всеми коммунальными услугами заведуют теплоснабжающие компании. Тариф формируется централизованно, и, к сожалению, туда часто включаются нецелевые расходы. Эту монопольную составляющую крайне сложно изменить, — пояснил он.

В большинстве случаев «индивидуальная» экономия оказывается неэффективной из-за соседей, которые «топят улицу через форточку», или из-за некачественных окон в подъезде, заметил Крохин. Плата за отопление в любом случае осуществляется на основе показателей «общедомового счетчика», подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Платежи распределяются между жильцами. Компании считывают показания общедомового счетчика, оценивают, сколько тепла попало в дом, и делят его в нужной пропорции в соответствии с площадями квартир, — рассказала она «ВМ».

Одной из главных причин переплаты являются так называемые «перетопы». По словам Крохина, тепловые компании зачастую позволяют поставщикам прогревать помещения значительно сильнее, чем это необходимо. В результате жильцы «прогревают улицу через окно». Значимость этой проблемы подчеркнула и Разворотнева.

— «Перетопы» — это наша московская беда. Эксперты посчитали, что около 20 процентов платежа составляет плата за перетопы. В квартирах часто бывает жарко, и люди открывают форточки: топят улицы и продолжают за это платить. Снабжающие организации стараются продать нам больше тепла, чем необходимо. Это должны контролировать управляющие компании, но часто они просто не заинтересованы, — высказалась она.

Перерасчет тарифов

С «перетопами» можно бороться, считают собеседники «ВМ». Если гражданин заметил, что подача тепла в его квартиру не соответствует санитарным нормам, он может требовать перерасчета.

— Существуют санитарные нормы, согласно которым в квартире не должно быть холоднее 18 градусов и жарче 24 градусов. Если в помещении действительно очень жарко, можно составлять регулярные акты о нарушении санитарных норм и требовать перерасчета. Правда, заниматься этим каждый день вряд ли кому-то по силам, — разъяснила Разворотнева.

«Комариный укус»: как экономить на отоплении самостоятельно

Собственник может принять меры, способствующие понижению тарифов самостоятельно, однако они вряд ли существенно повлияют на ситуацию. Крохин считает, что польза от таких действий есть, но «она подобна комариному укусу».

— Перед началом холодного сезона гражданам нужно заклеивать окна. Большинство жильцов уже пользуется стеклопакетом и другими современными вариантами. Также желательно, чтобы окна в подъезде не пропускали холод, — это забота управляющей компании, — сообщил собеседник «ВМ».

Разворотнева добавила, что сохранять тепло помогают плотно закрытые двери, а также утепленные контуры и фасады домов.

И все же зачастую индивидуальные действия нивелируются общими тарифами, напомнил Крохин.

— Как только квартирное потребление снижается, домовое потребление возрастает. Это вполне законно, ведь общий тепловой счетчик куда-то подает энергию. За это не должна платить управляющая компания, — уточнил он.

Эксперты, опрошенные «ВМ», уверены: чтобы экономить на отоплении, нужно действовать сообща.

Как экономить эффективно: ТСЖ, погодное регулирование и тепловые пункты

Самый действенный способ экономии — создание ТСЖ (товарищества собственников жилья). Этот путь Крохин назвал «тернистым и сложным». И все же именно он запускает в доме «механизм самоуправления» и обеспечивает жильцам открытый доступ к информации о текущих расходах, объяснил эксперт.

— Через ТСЖ от поставщиков требуют правильного начисления, установки приборов учета, контроля ведомости тепловой нагрузки. Если тепловая нагрузка не соответствовала нормативу, можно требовать перерасчета. На создание ТСЖ нужно потратить много времени — тогда действительно получится экономия, — отметил Крохин.

Организовать товарищество не так легко, как может показаться, предупредил собеседник «ВМ». Первое препятствие — необходимость оформить сразу несколько документов на каждого гражданина. Один жилец должен подписать три-четыре бумаги, в то время как управляющая компания требует всего один протокол, сообщил специалист. Кроме того, вероятность прийти к совместному решению о создании ТСЖ в многоквартирном доме крайне мала.

— У нас сейчас построены огромные многоквартирные дома. Даже 200–300 жильцам почти нереально собраться, а сейчас в одном доме могут жить тысячи. Это тоже препятствие для создания ТСЖ, — добавил он.

Помочь в снижении тарифов может и капитальный ремонт дома. Часто высокая плата за отопление обусловлена низкой энергоэффективностью помещений, рассказала Разворотнева.

— Переплата может быть связана с низкой энергоэффективностью домов: у них бывают не утеплены контуры, иногда двери не закрываются до конца, а иногда стены тонкие, окна плохие. Я считаю, в Москве можно и нужно массово повышать энергоэффективность домов за счет капитального ремонта, — высказалась собеседница «ВМ».

Жители дома вправе принять коллективное решение, которое сократит их расходы, напомнила Разворотнева. Экономить поможет аппаратура погодного регулирования. Система регулирует количество тепла, способное поступать в помещение. Механизм ориентируется на температуру за пределами дома, объяснила депутат.

— Стоимость аппаратуры погодного регулирования составляет примерно 400 тысяч рублей на стояк. Для жителей многоквартирных домов это не так много. Есть и более дорогие способы — циркуляционные насосы, индивидуальные тепловые пункты, утепление фасада, если дом холодный. Решение есть всегда. Главная проблема — не все соседи пойдут на такие меры, — поделилась Разворотнева.

Оценить стоимость услуги и узнать «рецепт энергоэффективности» дома можно при помощи специального калькулятора. Услуга доступна на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Помощник ЭКР» содержит форму для заполнения основных характеристик дома, пояснила собеседница «ВМ».

Еще один способ сбалансировать расходы — обращение в энергосервисную компанию.

— Энергосервисные компании за свой счет делают все необходимые мероприятия, в результате чего в доме сокращаются расходы. На первых порах после изменений люди платят столько же, сколько и раньше. За счет этого компании окупают свои вложения, — заключила она.

По словам Разворотневой, перечисленные меры могут снизить нагрузку по оплате отопления на 30 процентов.