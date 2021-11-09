Эксперты объяснили, откуда взялись иракские мигранты в Белоруссии

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На границе Белоруссии с Польшей тысячи мигрантов пытаются прорвать ограждения из колючей проволоки и пробраться на территорию одной из стран ЕС.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, и Георгий Бовт, политолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, откуда появились иракские мигранты в Белоруссии и как это все можно объяснить.

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Откуда взялись иракские мигранты в Белоруссии

— То, что делает Лукашенко по отношению к своим соседям, очень некрасиво. Под соседями я подразумеваю не только Польшу, но и Россию, потому что мы тоже граничим с ней. И следующими, куда мигранты могут направиться после Польши, можем быть мы. Очевидно, что это организованное мероприятие. Их где-то собирали, и сейчас создан этот конфликт. Это шантаж. Для нас чем хуже отношения Лукашенко с Западом, тем лучше. Но если миграционный кризис направится в нашу сторону, нам придется его решать, как и полякам, — сказал Павел Данилин.

По его мнению, поляки могут и начать стрелять, что будет в их праве.

— Есть нарушители границы, они проявляют агрессию. Пограничники имеют право всех перестрелять. Мир начнет войну. Но, по сути дела, они имеют право на любые действия, — считает эксперт.

Политолог Георгий Бовт объяснил, что кризис произошел из-за решения главы Белоруссии пустить трафик мигрантов через государство в страны ЕС.

— Когда против Белоруссии ввели санкции, Лукашенко сказал: «Тогда мы не будем сдерживать поток беженцев в Европу». И они поняли это буквально, — отметил эксперт, — и ломанулись в Польшу. Не могу сказать, что это решение было умным, потому что непонятно, что будет делать Лукашенко, если эти беженцы не сумеют прорваться в Польшу и останутся в Белоруссии. Вслед за заявлениями последовали неформальные сигналы, которые дали понять беженцам, что белорусские власти помогут им добраться до границы и устроить то, что произошло. Поляки буду стоять жестко. Никакие конвенции ООН не действуют. Если кто-то прорвется, то его дело будет рассматриваться. Правда, скорее всего, в сторону депортации в Ирак. Если люди будут продолжать прибывать в Белоруссию, то нужно будет решать вопрос. Какой вариант у Лукашенко заготовлен — непонятно.

Главы России и Белоруссии обсудили ситуацию с беженцами на границе с Польшей.