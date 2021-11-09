Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко о ситуации с беженцами на границах республики с Польшей и Литвой состоялся во вторник, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества. Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что лидеры государств условились продолжать контакты по данным вопросам.

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.