Польша закроет пункт пропуска Кузница из-за миграционного кризиса

Фото: Twitter / MON_GOV_PL

Польша закроет пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщили в Пограничной службе страны в понедельник, 8 ноября.

— В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7:00 (9:00 по Москве — прим. «ВМ»), будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице, — говорится в сообщении.

Путешественникам следует пользоваться пунктами в Тересполе и Бобровниках, отмечается на странице службы в Twitter.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.