Минобороны Польши сообщило об отряде военных Белоруссии у лагеря мигрантов на границе

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Многочисленный отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. Об этом сообщили в местном министерстве обороны во вторник, 9 ноября.

На официальной странице ведомства в социальной сети Twitter уточнили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.

— Мы наблюдаем за ситуацией с воздуха. Мы наблюдаем там солдат. Их становится все больше, — передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.