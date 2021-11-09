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Цена поездки на аэротакси в столице составит около 200 рублей за километр

Полина Долганова

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Цена поездки на аэротакси в столице составит около 200 рублей за километр
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Стоимость поездки на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за километр. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

Аэротакси планирует начать перевозить пассажиров над столицей в 2023–2025 годах.

— Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр.... Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты до 200 рублей за километр, — признался гендиректор.

Он уточнил, что в стоимость поездки закладывается цена на электроэнергию, аренду площадок, техническое обслуживание и другие факторы, передает ТАСС.

Летающее такси справляется с управлением в полете значительно быстрее и качественнее самого опытного летчика, а риск ДТП ввиду отсутствия человеческого фактора сведен к минимуму. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор компании, занимающейся созданием аэротакси, Александр Атаманов.

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