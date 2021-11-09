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Жители 29 домов в ЮВАО и ВАО Москвы готовятся переехать в новое жилье по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители 29 домов в ЮВАО и ВАО Москвы готовятся переехать в новое жилье по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Люблинская улица, дом 76, корпус 5Карта всех событий

Расселение 29 домов на юго-востоке и на востоке Москвы, в которых проживают 6,7 тысячи горожан, начнется в ноябре в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, новостройки, куда въедут новые жильцы, расположены в районе Люблино. Они находятся по адресам Люблинская улица, дом 76, корпус 5, и Люблинская улица, дом 80, корпус 7. Еще по одному зданию возвели в Гольянове и Рязанском. Отмечается, что это первые новостройки в этих районах, которые передали под заселение по реновации.

— В целом по городу в рамках программы начато переселение более 55 тысяч жителей из 365 домов, уже переселены 43 тысячи человек, — цитируют Левкина на сайте мэра Москвы.

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров. До конца года в Москве планируют завершить строительство еще около 20 домов на 500 тысяч квадратных метров, 19 из них передадут под заселение. В них смогут въехать жители 62 старых зданий.

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