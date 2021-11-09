Эксперт объяснил, как будет контролироваться состояние автомобиля после отмены техосмотра

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который освобождает от технического осмотра легковые автомобили и мотоциклы, используемые в личных целях.

Он назвал эту меру оправданной, так как техосмотр, по его мнению, является лишь скрытой формой налога и не отображает текущего технического состояния транспортного средства, передает ФАН.

При этом Попов подчеркнул, что отмена техосмотра вовсе не означает, что теперь можно пользоваться неисправным автомобилем. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, никто отменять не собирается.

По словам Попова, с отменой техосмотра, скорее всего, произойдет ужесточение надзорных функций ГИБДД. Ведь еще весной ведомство выступило с инициативой внести изменения в ФЗ-196 о безопасности дорожного движения. В частности, предлагалось изменить статью 19, которая регулирует порядок запрещений эксплуатации транспортных средств.

До этого стало известно, что правительство поддержало внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра.