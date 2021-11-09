В Московском зоопарке рассказали, какое животное хотели бы получить в коллекцию

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский зоопарк создаст условия для размещения такого интересного и редкого вида птицы, как китоглав. Об этом сообщила старший научный сотрудник зоопарка Елена Мигунова.

— Совсем недавно мы получили муравьеда, подготовив предварительно для него необходимые условия содержания. Сейчас нам бы хотелось получить в коллекцию удивительную птицу, отдаленного родственника пеликана – китоглава, — рассказала она в комментарии РИАМО.

Китоглав — это крупная птица, размах крыльев которой может превышать 2 метра. Китоглав обитает в Восточной Африке.

По ее словам, переговоры о получении китоглава начнутся после того, как в зоопарке соорудят вольер и воссоздадут необходимые условия для размещения редкой птицы.

В настоящее время в Московском зоопарке живут около 12 тысяч особей, представляющих 1,2 тысячи видов и подвидов животных.

Ранее сообщалось, что тушканчиков в Московском зоопарке убрали в холодильник на время зимней спячки. Именно так для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна.