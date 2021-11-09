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Минпросвещения подготовило проект о новых правилах русской орфографии

Дарья Чентаева

Политика
Минпросвещения подготовило проект о новых правилах русской орфографии
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил русской орфографии». Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

— Действующие до сих пор правила русской орфографии и пунктуации, официально утвержденные в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании. Со времени их выхода прошло более 60 лет... Произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания, — сообщается в материале.

Создатели проекта пояснили, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, который обеспечивает эффективную письменную коммуникацию, но и теоретического обоснования принимаемых решений.

Так, проектом определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации.

8 ноября директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская сообщила, что Министерство просвещения России предложило приравнять нападения на школы к террористическим актам.

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