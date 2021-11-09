Жириновский призвал запретить переработки водителей такси

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что переработки водителей такси необходимо запретить, чтобы сократить количество ДТП с участием этого вида транспорта и уменьшить число жертв на дорогах.

По его словам, рабочий день для таксистов должен длиться не более восьми часов.

— Много аварий с участием такси. Все из-за денег: кто-то работает по 20 часов, а кто-то умудряется работать сутками. Водитель уже не успевает тормозить, все движения у него автоматические. Так запретите работать больше восьми часов. Иначе гибнут люди. Нужно не просто говорить о росте аварий среди таксистов, а принимать меры, — цитирует политика Telegram-канал фракции ЛДПР.

Жириновский заключил, что водители такси попадают в аварии в семь раз чаще, нежели обычные автомобилисты.

Недавно сообщалось, что за девять месяцев этого года в Москве зарегистрировали 1252 ДТП с участием автомобилей такси, в которых погибли 40 человек и еще 1457 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество смертельных случаев в авариях с такси сократилось на 15 процентов. В ГИБДД это связывают с проведенной профилактической работой по упреждению подобных ДТП.