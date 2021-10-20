Количество погибших в ДТП с такси сократилось в Москве на 15 процентов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За девять месяцев этого года в Москве зарегистрировали 1252 ДТП с участием автомобилей такси, в которых погибли 40 человек и еще 1457 получили травмы различной степени тяжести. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество смертельных случаев в авариях с такси сократилось на 15 процентов. В ГИБДД это связывают с проведенной профилактической работой по упреждению подобных ДТП.

— Принятие мер по пресечению нарушений позволила за данный период снизить количество погибших в ДТП с участием данной категории транспорта на 15 процентов, — говорится в сообщении ведомства.

Также в ГИБДД отметили, что общее число аварий с такси и количество раненых в них также уменьшилось - на 0,2 и 0,5 процента соответственно.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами. Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.