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Проект о правилах русского языка доработают к концу года

Полина Долганова

Общество
Проект о правилах русского языка доработают к концу года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Перечень правил русского языка с учетом замечаний, которые высказали члены орфографической комиссии, будет сформирован к концу текущего года. Об этом говорится в проекте Министерства просвещения Российской Федерации.

В документе говорится, что новые правила должны базироваться на научно обоснованных принципах языковых норм. В связи с этим к формированию нового списка правил были привлечены члены орфографической комиссии Российской академии наук (РАН). С ними будет обсуждаться предлагаемый орфографический свод.

— С учетом замечаний, высказанных членами орфографической комиссии, свод будет доработан к концу 2021 года, — говорится в документе на федеральном портале проектов нормативных актов.

В рамках проекта Министерство просвещения модернизирует правила русского языка, которые были установлены в 1956 году, передает РИА Новости.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Калининградскую область отдал поручение о том, что с 2022 года в России должна проводиться международная олимпиада по философии.

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