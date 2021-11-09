Режиссер «Игры в кальмара» пообещал продлить сериал на второй сезон

кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021

Создатели сериала «Игра в кальмара» подтвердили, что проект будет продлен на второй сезон. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

— Я чувствую себя почти так, будто вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования, — сказал постановщик и автор сценария сериала Хван Дон-хёк в интервью агентству Associated Press.

По его словам, поклонники проекта требуют продолжения истории.

При этом точных сроков съемок второго сезона Дон-хёк назвать не смог. Он отметил, что время для таких решений еще не пришло.

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» принесет прибыль компании почти в 900 миллионов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, сериал выделяется своей популярностью и низкой стоимостью. Производство сериала стоило лишь 21,4 миллиона долларов, при этом, по оценкам сервиса, он собрал уже более 890 миллионов долларов.

Сериал «Игра в кальмара» был выпущен 17 сентября, а спустя неделю он вышел на первое место по просмотрам.