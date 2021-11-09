«Мы лохи, реальные!»: Комаровский сожалеет, что поддержал Зеленского на выборах

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Украинский телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о том, что он сильно сожалеет о поддержке, оказанной им нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому во время президентских выборов в 2019 году.

Дмитрий Гордон, который пригласил Комаровского на интервью, поинтересовался у собеседника, считает ли он себя «лохом» из-за сложившейся ситуации. На это педиатр ответил утвердительно.

— Мы с тобой лопухнулись, и 73 процента (избирателей — прим. «ВМ») также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко… Я чувствую себя виноватым, — добавил собеседник Гордона.

Недавно Комаровский рассказал, что во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский представил публике членов своей команды, среди которых был и теле-педиатр. Тогда будущий президент заявил, что в случае победы на выборах доктор будет курировать медицину в стране. Однако после победы Зеленского педиатр не получил обещанного.

19 апреля 2019 года тогда еще кандидат на пост лидера Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды, которые займут посты в администрации президента при его победе. Так, например, представителю выборного штаба Дмитрию Разумкову должны были доверить вопросы внутренней политики. Экс-министру финансов Александру Данилюку планировали поручить проблемы международной деятельности, экономики и финансов. Советники шоумена Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский должны были взять на себя правоохранительную и антикоррупционную деятельность, а доктор Комаровский — медицину страны.