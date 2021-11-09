Путешествия в прошлое: ВДНХ пригласила москвичей на бесплатные экскурсии

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

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Всемирный день науки в России традиционно отмечают 10 ноября. В этот день центры «Космонавтика и авиация» и «Слово» проведут для москвичей бесплатные экскурсии, посвященные истории, литературе, химии, физике и другим научным дисциплинам.

На ВДНХ продолжают действовать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. При посещении центров «Космонавтика и авиация» и «Слово» необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в павильонах.

В 13:00 и 17:00 гости центра «Космонавтика и авиация» смогут посетить экскурсию «Спутники. Земля из космоса». На ней желающие узнают о применении спутниковых технологий в сельском хозяйстве, об исследованиях грозовых разрядов в атмосфере и методах изучения поверхности океана.

В 15:00 в этом же центре можно будет принять участие в познавательной прогулке «Химия и космос». Желающие узнают, что содержится в составе ракетного топлива, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения.

В 18:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет экскурсия «Молодой космос», в ходе которой гиды назовут идеальный возраст для космических путешествий.

Желающие смогут погрузиться в литературные и исторические источники прошлого в центре славянской письменности «Слово», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что 10 ноября в Музее Победы пройдут бесплатные экскурсии «Арсенал» в честь дня рождения отечественного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.