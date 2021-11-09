Правительство РФ установило новый порядок регистрации безработных

Фото: Правительство РФ

Правительство Российский Федерации приняло новый порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные на регулярной основе смогут вставать на учет в режиме онлайн, а все центры занятости в стране будут переходить на платформу «Работа в России». Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, коронавирус оказал сильное воздействие на рынок труда. Поэтому российские власти в 2020 году установили временный порядок регистрации на бирже.

— Это избавило граждан от очередей и хождения по инстанциям. Стало гораздо удобнее. Продолжим такую практику. Люди, которые ищут или потеряли работу, смогут регистрироваться на базе единой цифровой платформы «Работа в России» и в дальнейшем, — сказал глава кабмина.

Он заключил, что первые 19 субъектов страны перейдут на платформу уже в ноябре, а еще 60 присоединятся к новому формату с января 2022 года. Москва перейдет на дистанционку в данной сфере через год, пишет ТАСС.

Показатели занятости в 53 регионах России превысили уровень, существовавший до пандемии коронавируса. Об этом ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков в пятницу, 29 октября. Анализ данных в региональном разрезе показывает рост числа субъектов, где показатели занятости превысили уровень, наблюдавшийся до COVID-19, уточнил он. На данный момент, по его словам, таких регионов уже 53. Уровень безработицы в стране, согласно цифрам Росстата, снизился до 4,3 процента. Число занятых в России составляет 72,3 миллиона человек, что на 384 тысячи больше, чем в предыдущем году.