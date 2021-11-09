Астролог рассказала, как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя

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Для того чтобы узнать возраст своего ангела-хранителя, надо сложить числа дня, месяца и года рождения. Чтобы узнать характер ангела-хранителя, надо полученное число, если оно двузначное, сложить еще раз до получения однозначного, сообщают специалисты Пятого канала.

Ноль — огненный

Если у вас получился ноль, ваш ангел-хранитель очень сильный и храбрый. Он готов драться за вас, судьбу и удачу.

Единица — святой

Добрые, отзывчивые ангелы-хранители придут на помощь в сложной ситуации. Такие защитники зачастую достаются вежливым и воспитанным людям.

Двойка — светлый

Ангелы смогут защитить вас от всех бед. Зачастую можно почувствовать их присутствие рядом, когда вам тяжело.

Тройка — воздушный

Беззаботные и беспечные ангелы-хранители. Для того чтобы быть под защитой этих ангелов, необходимо попросить о помощи.

Четверка — мудрый

Если получилась четверка, вы имеете мудрого, умного и терпеливого ангела-хранителя. Люди, находящиеся под их покровительством, всегда готовы к новым подвигам.

Пятерка — металлический

Это сильный и уверенный в себе ангел-хранитель. Он поддержит вас в любой трудной жизненной ситуации.

Шесть — радужный

Ангелы, обожающие летать в облаках и играть. Они очень веселые и уверенные в себе и могут наградить человека талантом и творческими способностями.

Семь — энергетический

Если у вас получилась семерка, значит ваш ангел может перевоплощаться в образ человека или какого-то предмета.

Восемь — человек

Только вы из всех девяти стихий имеете в качестве ангела-хранителя близкого и родного покойного человека, передает Пятый канал.

Девять — тело

Стихия тела означает, что ангел-хранитель всегда находится рядом со своим подопечным. Он дарит ему радость, теплоту и заботу.

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