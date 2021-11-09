Астролог предупредила четыре знака зодиака о тяжелом периоде в ноябре

Фото: Pexels

Ноябрь текущего года может стать очень тяжелым периодом для Скорпионов и Тельцов, Львов и Водолеев. Так считает астролог Светлана Драган. Она также назвала наиболее неблагоприятные дни месяца, которые могут принести нежелательные изменения.

По мнению астролога, 8, 10, 17, 19 и 29 ноября необходимо быть особо внимательными. В эти дни следует отложить все важные дела. Так, 10 ноября произойдет соединение Меркурия с Сатурном, будет наблюдаться достаточно агрессивный фон. Попытки активизироваться могут стать причиной серьезного конфликта.

17 ноября будет наблюдаться конфликт Марса и Урана. Негативный оттенок получит все то, что связано с техникой. Кроме того, 19 ноября произойдет лунное затмение, которое повлечет за собой большой выброс энергии. В этот период люди смогут принять важное решение и поставить новые жизненные цели. По словам, Драган в эти дни не стоит вступать в какие-либо конфликты.

В то же время 29 и 30 ноября принесут напряжение в повседневную жизнь. Не следует лишний раз доверять и открываться перед окружающими. Возможно, это принесет вам разочарование, передает «ТВ Центр».

Последний месяц осени может таить в себе множество сюрпризов. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.