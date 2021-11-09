Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в ноябре

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Последний месяц осени может таить в себе множество сюрпризов. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.

Овнам стоит потратить ноябрь на самих себя, не стоит упускать такой шанс. В середине месяца события могут так сильно переполнить их жизнь, что скрыться от частых перепадов настроения будет сложно. А поэтому лучше сосредоточиться на главном и не тратить времени впустую. После 20 числа Овнам стоит присматриваться к знакам судьбы, ведь конец месяца будет очень активен.

Поставить наконец точки над «и» предстоит Тельцам. Им не стоит все держать в себе, а можно просто довериться своему внутреннему голосу и интуиции. Ноябрь вряд ли будет поворотным месяцем в их личной жизни, но конец месяца располагает к романтике. Вполне возможно некое озарение.

Для Близнецов ноябрь окажется весьма щедрым. И если возникает ощущение, что деньги «утекают сквозь пальцы», то необходимо сократить неоправданные расходы. Возможно, стоит в чем-то ограничить себя и потратить деньги на своих близких. Зато в работе Близнецов ждет успех, рекомендуется по максимуму использовать весь свой потенциал.

Ракам следует исключить в ноябре любые проявления лени. Настоятельно рекомендуется побороть усталость, вспомнить себя в лучшие периоды своей жизни и проводить осень с улыбкой на лице. Обязательно нужно избегать депрессии, ведь ноябрь только растянет ее. Также Раки должны опасаться авантюрных предложений, на них стоит всегда отвечать твердым отказом.

Львы стали забывать о себе. Они слишком погружены в работу, что ни о чем другом не могут думать. И если ноябрь это стерпит, то в декабре придется поплатиться. Поэтому стоит пересмотреть свой график, найдя в нем время на отдых. Ноябрь — прекрасное время для «ленивых» выходных. А вот с дальними поездками стоит повременить.

В ноябре Девам стоит задуматься о переменах в жизни. Ноябрь им в этом поможет, необходимо только сосредоточиться на себе и своих желаниях и возможностях. Первая половина месяца пройдет для Дев гладко, их ожидает прилив сил и энергии. Рекомендуется постараться как можно дольше сохранить это состояние.

Весам необходимо озаботиться проблемами их заработка и финансовой подушки. Подобные вопросы им нужно строго контролировать. Утешение они смогут найти в личной жизни. А одиноким Весам Мехди Вафа советует оставить прошлое раз и навсегда. Также ноябрь — хороший период для новых дорог.

В ноябре в жизни Скорпионов открывается новая глава. Осень для них всегда особенно важна, так же и в этом году. Это месяц для новых начинаний и погружения в атмосферу любви, радости и гармонии. Начинать что-нибудь с нуля особенно рекомендуется во второй половине месяца.

Стрельцам лучше всего потратить последний месяц осени на выяснение отношений со всеми, с кем долго это откладывали. Также в середине месяца без них не смогут обойтись на работе. Главное — набраться терпения и оставаться самими собой. Горячие сердца Стрельцов будет готово к приходу любой зимы.

Козерогам стоит притормозить, гонки — не их стезя. Все, что как-то связано со скоростью — лучше оставить в стороне. Вместо этого им стоит взглянуть на отношения с их близкими. Если есть какие-то проблемы, то самое время решить их. Если же сил на решение проблем нет, то хотя бы стоит не усугублять их. Ноябрь — время спокойствия размеренности и гармонии.

Эмоции ведут Водолеев за собой. Им лучше стараться избегать того, что доставляет им дискомфорт и заставляет грустить. Неожиданное начало месяца может удивить их и даже ввести в ступор, но это все поправимо. А вот середина ноября захочет поиграть с ними. Встав перед выбором, Водолеям стоит руководствоваться исключительно своим личным опытом.

Ноябрь потребует большого самообладания от Рыб. Не стоит зацикливаться на мелочах, они не имеют большого значения. Важно — смотреть на суть самой ситуации. В целом, ноябрь для Рыб пройдет спокойно, а типичных представителей этого знака даже порадует. Вместо того чтобы ожидать звонка из прошлого, им стоит заглянуть в будущее, передает StarHit.

Экстрасенс Мехди Ибрагими Вафа назвал топ-5 знаков зодиака, с которыми сложно построить отношения. Кроме того, экстрасенс назвал пять знаков зодиака, которые любят врать, а также самых невыносимых бывших в зодиакальном круге.