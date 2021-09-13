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Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака, которые любят врать

Полина Долганова

Общество
Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака, которые любят врать
Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представителям каких знаков зодиака не стоит верить.

По его словам, пятое место в топе лжецов занимают Тельцы. В обычной жизни этот знак не приемлет обман. Однако в том случае, если ложь может пойти Тельцам на пользу, они обязательно воспользуются этой возможностью.

На четвертом месте расположились Скорпионы. Чаще всего этот знак предпочитает промолчать и не договорить ту информацию, которая может ему навредить. Однако в тупиковой ситуации Скорпионы могут пойти и на наглый обман, убедив собеседника в своей правоте.

Третье место в списке лжецов занимают Львы. Они живут по своим правилам и считают, что их желания важнее желаний всех остальных людей. Львы также могут быть достаточно мстительны и обмануть того человека, который предал их ранее.

Второе место достается Стрельцам. Они имеют свою правду и всегда стараются добиваться своих целей, даже если на пути к желаемому им приходится обманывать окружающих. Важно отметить, что обаяние и харизма этого знака помогает ему оставаться достойным человеком и сохранять некоторые принципы.

Первое место в рейтинге обманщиков занимают Раки. Этот знак предпочитает думать, что он не обманывает близких, а всего лишь фантазирует. Раки часто рассказывают о себе выдуманные факты и приукрашивают свою биографию, передает StarHit.

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