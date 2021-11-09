Ученые развеяли популярный миф о сне

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Группа ученых из больницы Лозаннского университета опровергла теорию о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе исследования специалисты изучили, что происходит с людьми, страдающими от хронической бессонницы. Ученые попросили десять человек с бессонницей и 20 добровольцев, которые обычно спят хорошо, пройти ЭЭГ во время сна в лабораторных условиях.

По результатам исследований, эксперты выявили, что у людей с бессонницей наблюдается определенное совпадение между сном с медленными мозговыми волнами и сном с быстрыми фазами, что говорит о том, что они одновременно бодрствуют и спят.

Как утверждают ученые, эти данные опровергают представление о том, что медленные волны обязательно указывают на глубокий сон и ощущение того, что после него человек крепко спал.

Кроме того, исследователи выяснили, что люди, не жалующиеся на проблемы со сном, испытывают наиболее легкий сон в течение первых двух часов. А люди с бессонницей очень часто спят в то время, когда, по их мнению, они бодрствуют, что свидетельствует о том, что они спят больше, чем им кажется, передает РИА Новости.

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