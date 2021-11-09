Биохимик объяснила, почему пить воду из кулера опасно

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Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. Поэтому внутри бутыли образуются вещества, которые опасны для здоровья. Об этом рассказала биохимик Мария Кулешова.

— Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз, — сообщила она.

Специалист порекомендовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу.

По словам Кулешовой, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами, сообщает агентство «Прайм».

А обогащенная минералами вода поможет справиться со стрессом и укрепить иммунитет, заключила биохимик.

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