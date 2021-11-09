Около 70 процентов футболистов сборной России привито от коронавируса

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Около 70 процентов футболистов в составе российской сборной привиты от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный тренер отечественной команды Валерий Карпин.

По его словам, он выступает за вакцинацию от COVID-19.

— Кто-то привит, кто-то нет, кто-то не хочет. Так же как и население нашей страны: кто-то за, кто-то против, кто-то не хочет... Сколько процентов привито в сборной? Процентов 70, наверное, привито. Какая логика у тех, кто не привит? Антипрививочники, наверное, не знаю, — цитирует тренера РИА Новости.

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1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).