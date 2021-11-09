МИД призвал Штаты отказаться от выпадов в сторону РФ по теме климата

Фото: МИД РФ

Обвинения Соединенных Штатов Америки в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с последствиями изменения климатических условий вызывают недоумение и не имеют под собой доказательств. Об этом во вторник, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, во время проходящей в Глазго 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) некоторые политики из США, в том числе и экс-президент Штатов Барак Обама, выступили с такими обвинениями в адрес российской стороны.

— Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение, — заключила Захарова, чьи слова приводятся на сайте Министерства иностранных дел РФ.

31 октября президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 заявил, что средняя температура в России растет быстрее, нежели во всем мире. За последнее десятилетие она выросла на 0,5 градуса. По словам президента, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Говоря о климатических изменениях, глава государства добавил, что сокращать выбросы парниковых газов — это недостаточная мера. Необходимо наращивать их поглощение, в чем у России есть большой потенциал.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, саммит, который стартовал 30 октября в Риме, не оправдал надежд в вопросе борьбы с изменениями климата. При этом он отметил, что вера в решение проблем экологии еще не до конца утеряна.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что разочарование по итогам саммита «Большой двадцатки» связано с позициями России, Китая и Саудовской Аравии в вопросах борьбы с климатическими изменениями.