Врач рассказал, как найти «своего» стоматолога

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Ваш стоматолог — это ваш партнер в деле охраны здоровья зубов и полости рта. О факторах, на которые следует обратить внимание при выборе специалиста, рассказал врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

По словам Лосева, необходимо начать с составления списка потенциальных стоматологов. Для этого попросите родственников и друзей дать вам рекомендации.

Затем изучите квалификацию стоматолога. также, следует учитывать опыт и специализацию врача. Чем больше у стоматолога опыта в лечении заболеваний или проведении процедур, тем лучше будут результаты.

Кроме того, очень важно прислушаться к себе. Необходимо, чтобы вы чувствовали себя комфортно в общении со специалистом.

Не бойтесь задавать вопросы: Объяснит ли стоматолог, как помочь вам предотвратить проблемы со здоровьем зубов? Проводятся ли занятия по охране здоровья зубов? Как стоматолог и персонал кабинета справляются с чрезвычайными ситуациями?

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