Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как найти «своего» стоматолога

Дарья Чентаева

Общество
Врач рассказал, как найти «своего» стоматолога
Фото: Личный архив

Ваш стоматолог — это ваш партнер в деле охраны здоровья зубов и полости рта. О факторах, на которые следует обратить внимание при выборе специалиста, рассказал врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

По словам Лосева, необходимо начать с составления списка потенциальных стоматологов. Для этого попросите родственников и друзей дать вам рекомендации.

Затем изучите квалификацию стоматолога. также, следует учитывать опыт и специализацию врача. Чем больше у стоматолога опыта в лечении заболеваний или проведении процедур, тем лучше будут результаты.

Кроме того, очень важно прислушаться к себе. Необходимо, чтобы вы чувствовали себя комфортно в общении со специалистом.

Не бойтесь задавать вопросы: Объяснит ли стоматолог, как помочь вам предотвратить проблемы со здоровьем зубов? Проводятся ли занятия по охране здоровья зубов? Как стоматолог и персонал кабинета справляются с чрезвычайными ситуациями?

Ранее лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, при каком насморке нужно срочно бежать в больницу.

Читайте также:
стоматологияВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте