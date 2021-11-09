Пассажир рейса Москва — Кемерово занял чужое место и отправился в спецприемник

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пассажир, который занял чужое место на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Кемерово, отправлен в спецприемник сроком на десять суток в городе назначения. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в самолете, который летел в Кемерово из столицы. Пассажир занял на борту чужое место и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой. В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете.

По итогам проверки дебошира привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

— Заводский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста. Его он будет отбывать в спецприемнике в Кемерове, — говорится в сообщении ведомства.

После случившегося правоохранители доставили 45-летнего виновника инцидента в дежурную часть. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили. В отношении хулигана также составлен протокол по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

7 ноября в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО сообщили, что сотрудники полиции на транспорте задержали гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и устроившего дебош на борту воздушного судна в столичном аэропорту Шереметьево. По данным ведомства, инцидент произошел на борту самолета, который следовал по маршруту Стокгольм — Москва.