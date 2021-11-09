«ГУМ-Каток» откроется на Красной площади 29 ноября

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«ГУМ-Каток» и «ГУМ-Ярмарка» откроются на Красной площади в столице 29 ноября. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе катка.

— «ГУМ-Каток» готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первые четыре сеанса в будние дни все москвичи и гости столицы могут прийти бесплатно.

В программу предстоящего сезона традиционно входят мастер-классы со звездами фигурного катания и других видов спорта. Так, например, каждую субботу на катке будет проходить урок от одного из лучших хоккеистов НХЛ Алексея Яшина.

В пресс-службе уточнили, что вход на каток будет осуществляться только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID-19. Также посетить праздничный лед смогут граждане с отрицательным ПЦР-тестом, пишет РИА Новости.

В 2021 году четыре больших катка появятся в четырех городских округах Подмосковья. На катках будут профессиональное освещение и звуковое оборудование. Об этом ранее сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.