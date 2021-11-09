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«Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет, выпущенных по Сирии

Полина Долганова

В мире
«Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет, выпущенных по Сирии
Фото: Роскосмос

Российские комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С», которые стоят на вооружении противовоздушной обороны Сирии, уничтожили шесть израильских ракет. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

— Шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирийской Арабской Республики со стороны Северного Ливана, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс, — цитирует замруководителя центра РИА Новости.

Он добавил, что в процессе атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих. Материальный ущерб в результате военной операции оценивается как незначительный.

Во вторник, 9 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России создают новую зенитную ракетную систему С-550. По его словам, президент России Владимир Путин сделал в ходе недавнего совещания акцент на необходимости развития российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также на важности поставок в ВС систем С-350, С-500, С-550.

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