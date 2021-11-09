Шойгу рассказал о разработке в РФ новой зенитной ракетной системы С-550

Фото: Минобороны РФ

В России создают новую зенитную ракетную систему С-550. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, президент России Владимир Путин сделал в ходе недавнего совещания акцент на необходимости развития российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также на важности поставок в ВС систем С-350, С-500, С-550.

При этом какой-либо информации о новейшей системе министр не привел, передает РИА Новости.

В августе стало известно, что в России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

28 июля президент России Владимир Путин заявил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Укрепить оборонный потенциал страны призвана и госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года.