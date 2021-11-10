«Оставьте их в покое»: академик РАН Зверев призвал не прививать детей от коронавируса

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Вакцинацию детей от COVID-19 не стоит проводить, поскольку они практически не болеют коронавирусом. Такое мнение в интервью «Вечерней Москве» высказал микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

— Детей надо оставить в покое. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой «хроникой», с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно, — отметил специалист.

При этом он добавил, что сам COVID-19 меняется, появляются его новые версии. Но от исходного варианта они не сильно отличаются, а существующие вакцины, используемые для иммунизации взрослого населения, должны от них помогать.

— Меняется участок связывания с рецептором. А этот рецептор вовсе не для вируса. Он для очень важного фермента клеточного, который участвует в нормализации давления. Это очень важный, серьезный рецептор. Сейчас сродство вируса с рецептором ближе. Он может быстрее распространяться, более эффективно действовать, нужна меньшая доза заражения для развития заболевания, — добавил эксперт.

А у детей в свою очередь рецепторов мало, поэтому и с вирусом они соприкасаются меньше, заключил Зверев.