«Вошла в историю»: продюсер Ивлеевой высказался о сроках популярности телеведущей

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Если блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева «устанет, как Моргенштерн», то тогда можно будет обозначить срок ее популярности. Пока предпосылок к этому нет. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился digital-продюсер, директор блогеров, журналист Евгений Вольтов.

— Настя Ивлеева — мой самый узнаваемый артист и кейс. Но у меня нет рейтинга собственных артистов, потому что их не так много и все они очень разные. Это и Катя Шумская, Андрей Борисов, Алексей Жидковский, Алена Водонаева, Лилия Абрамова. Я думаю, что Настя Ивлеева уже вошла в историю. Это легко проверить по «Википедии». Если она устанет, как Моргенштерн, то тогда можно говорить о сроках ее популярности. Сейчас Настя работает еще больше, чем до получения ТЭФИ, выпусков блогов, продуктов питания и замужества. Поэтому, думаю, хейтерам еще долго ждать (спада популярности девушки — прим. «ВМ»), — сказал собеседник «ВМ».

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева уже публично заявила, что после развода «не собирается ставить на себе крест». Она готова к новым романтическим отношениям. Более того, звезда высказала в Сети свой интерес к грузинским мужчинам.