«В восторге от грузин»: Ивлеева заявила, что находится в поиске отношений

Фото: instagram/_agentgirl_

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что находится в свободном поиске романтических приключений.

Несколько дней назад Ивлеева вместе со своей коллегой Юлией Коваль побывали в Грузии. Там звезда «Орла и решки» снимала видео для своего YouTube-канала. Как выяснялось, во время поездки девушки не остались равнодушными к грузинским мужчинам.

— Мы в восторге от грузин, мы хотим с вами встречаться. Напишите, пожалуйста в комментариях, — сказали девушки в видео.

После этого к двум девушкам подошли несколько молодых ребят. Оказалось, что они пригласили знаменитостей на вечернюю прогулку на катере.

Компания дружно покаталась и осмотрела достопримечательности. Затем девушек пригласили попробовать настоящего домашнего коньяка: звезда с криками «ваше здоровье» подняла рюмку и оценила гостеприимство грузин.

В октябре Настя Ивлеева рассказала о своих планах на личную жизнь после развода с Элджеем. Девушка рассказала, что крест на себе не ставит и уже готова к новым отношениям.

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно. О том, что Ивлеева и Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни, стало известно 12 августа.