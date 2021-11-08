Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«В восторге от грузин»: Ивлеева заявила, что находится в поиске отношений

Виктория Храменкова

Общество
«В восторге от грузин»: Ивлеева заявила, что находится в поиске отношений
Фото: instagram/_agentgirl_

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что находится в свободном поиске романтических приключений.

Несколько дней назад Ивлеева вместе со своей коллегой Юлией Коваль побывали в Грузии. Там звезда «Орла и решки» снимала видео для своего YouTube-канала. Как выяснялось, во время поездки девушки не остались равнодушными к грузинским мужчинам.

— Мы в восторге от грузин, мы хотим с вами встречаться. Напишите, пожалуйста в комментариях, — сказали девушки в видео.

После этого к двум девушкам подошли несколько молодых ребят. Оказалось, что они пригласили знаменитостей на вечернюю прогулку на катере.

Компания дружно покаталась и осмотрела достопримечательности. Затем девушек пригласили попробовать настоящего домашнего коньяка: звезда с криками «ваше здоровье» подняла рюмку и оценила гостеприимство грузин.

В октябре Настя Ивлеева рассказала о своих планах на личную жизнь после развода с Элджеем. Девушка рассказала, что крест на себе не ставит и уже готова к новым отношениям.

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно. О том, что Ивлеева и Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни, стало известно 12 августа.

Читайте также:
ГрузияотношенияНастя Ивлеева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте