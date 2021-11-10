Фармацевт назвала отечественные лекарства, которые лучше и дешевле зарубежных

Фото: Pexels

Очень часто даже лечение простуды обходится россиянам очень дорого, а есть препараты за сотни, а то и тысячи рублей, которые пациентам необходимо принимать по несколько месяцев или даже пожизненно. А между тем многие из них можно заменить отечественными аналогами, которые обойдутся в несколько раз дешевле. Об этом рассказала московский фармацевт Валерия Л.

По словам специалиста, наиболее популярным в России средством при варикозе является Детралекс, который стоит в аптеках от 1569 до 2175 рублей, но мало кто знает, что его можно заменить на Венарус, цена на который варьируется от 779 до 1489 рублей. Популярная противовоспалительная мазь Вольтарен за 711 рубль выпускается также под названием Диклофенак, и приобрести ее можно всего за 33-177 рублей.

От боли и температуры россияне часто покупают Нимесил, который стоит более 700 рублей, но те же свойства имеет и Нимесан всего за 97 рублей. Отдельно фармацевт отметила Но-Шпу — препарат стоит около 200 рублей, но есть российский аналог всего за 40 рублей, он называется Дротаверин.

Однако, фармацевт предостерегла, что не следует бездумно заменять одни лекарства другими, потому что они могут не подходить пациентам с некоторыми заболеваниями. В каждом конкретном случае следует проконсультироваться с лечащим врачом, не стесняясь рассказать ему о своих финансовых трудностях, передает Пятый канал.

Провизор назвала два способа экономии при покупке лекарств. Ирина Булыгина рассказала, что в первую очередь следует попросить фармацевта назвать все имеющиеся в аптеке препараты, в которых содержится необходимое действующее вещество. Иногда цены на такие лекарства могут отличаться в разы.