Петр Бирюков: Более 14,3 тысячи растений высадят на участках поймы реки Чермянки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных в текущем году территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта «Парк «Яуза» на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка. Территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемухи, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень, — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, сейчас на этих участках парка уже растут почти 16,5 тысячи разновозрастных деревьев и 11 тысяч кустарников. Новые зеленые насаждения выбирались с учетом породного состава существующих, все растения адаптированы к сложным условиям города.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что территории в пойме реки Чермянки вошли в состав уникальной природной территории — парк «Яуза», создание которого сейчас ведется в Москве.

— По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего, — добавил заммэра.

В понедельник, 8 ноября, Петр Бирюков рассказал, что более восьми тысяч деревьев и кустарников планируют высадить вдоль вылетной магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица в столице.