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Еще две квартиры разыграют среди привившихся от COVID-19 в Москве

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Еще две квартиры разыграют среди привившихся от COVID-19 в Москве
Фото: moscow-live

Новый розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» состоится 10 ноября. Шанс выиграть однокомнатное жилье получили москвичи старше 18 лет, которые сделали прививку от коронавируса в период с 1 по 7 ноября.

Учитывается и первый компонент вакцины, и повторная процедура. Проверить, находится ли человек в числе победителей можно с помощью специального сервиса. Там нужно указать номер полиса ОМС, передает официальный сайт мэра Москвы.

Акция представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию. Принимать участие в проекте могут граждане старше 18 лет, у которых есть полис ОМС. При этом в пункте вакцинации нужно не забыть дать согласие на участие в розыгрыше на имущество.

Жилье будут разыгрывать вплоть до 24 ноября текущего года. Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от коронавируса 27 октября. Тогда участие в акции приняли 138 999 человек. Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич.

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