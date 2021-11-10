Доктор Мясников предостерег от опасной ошибки при визите к стоматологу

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При приеме биофосфантов нужно обязательно предупредить стоматолога об этом. Иначе может развиться некроз тканей после удаления больного зуба. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что прием биофосфантов, препаратов, повышающих минеральную плотность костной ткани, часто назначают женщинам, страдающим от болезней костей.

И у них есть побочный эффект, который может возникнуть, если не предупредить врача-стоматолога перед удалением больного зуба.

— У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти, — отметил специалист.

Стоматолог должен отказаться от серьезного хирургического вмешательства, когда узнает о приеме этих лекарств.

В октябре врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский рассказал, как зубы связаны с работой внутренних органов человека. По его словам, определенная группа зубов отвечает за определенные органы. Например, болят нижние клыки — это почки. Болезнь одного зуба сверху, который проецируется в области гайморовой пазухи, называется одонтогенный гайморит. Если вовремя его не вылечить, может возникнуть серьезная патология