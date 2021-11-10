Началась заливка самого большого катка Москвы на ВДНХ

Подготовка катка на ВДНХ к открытию

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

К заливке самого большого катка в Москве приступили на ВДНХ. Более 504 километров труб было уложено для намораживания льда. Об этом 10 ноября сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

По его словам, общая длинна проложенных труб сопоставима с расстоянием от Москвы до Вологды. Он также уточнил, что на территории комплекса будет открыт детский каток площадью 900 квадратных метров. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысяч квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысяч квадратных метров.

— Основными элементами катка являются: большой круг (весь периметр катка), четыре пункта проката на основном катке (№1-3, экспресс-прокат), детский каток площадью 900 квадратных метров, оборудованный отдельным входом и пунктом проката №4, бизнес-павильон, «Аллея влюбленных» (внутренний круг фонтана «Дружба народов»), пешеходный мост «Северное сияние», ключевой арт-объект в партере фонтана «Каменный цветок», — передает слова Жесткова Агентство городских новостей «Москва».

Он также уточнил, что на катке в виде «золотого ключика» на прямых участках установлены айс-маты, на изогнутых — гибкие трубы, уложенные рядами.

Каток будет открыт для посетителей в конце ноября, одновременно каток сможет вместить 4,5 тысячи человек.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что «ГУМ-Каток» и «ГУМ-Ярмарка» откроются на Красной площади в столице 29 ноября. Отмечается, что на первые четыре сеанса в будние дни все москвичи и гости столицы могут прийти бесплатно.