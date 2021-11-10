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Сотрудница столичного зоопарка рассказала, во сколько обходится питание панд

Ирина Игнатенко

Город
Сотрудница столичного зоопарка рассказала, во сколько обходится питание панд
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Большие панды Жуи и Диндин, обитающие в Московском зоопарке, съедают более 30 кг пищи в день. Основу их рациона составляет бамбук.Питание этих животных обходится в 40 тысяч рублей в сутки. Об этом рассказала старший научный сотрудник зоопарка Елена Мигунова.

— Большие панды едят бамбук. В Московском регионе он, конечно, не растет – его нам раз в неделю доставляет специальный борт. К этому добавьте яблоки, морковку, цельные зерна, микроэлементы, минералы. Все это вместе обходится в кругленькую сумму порядка 40 000 рублей в день, — отметила она в комментарии РИАМО.

Мигунова уточнила, что взрослые панды съедают по 35 кг бамбука в день плюс килограммразличных добавок.

Она также рассказала, что с пандами в Московском зоопарке занимаются зоопсихологи. Они проводят тренинги, чтобы найти общий язык с животными и впоследствии комфортно их обследовать. Например, панд учат вставать на весы, а также на задние лапы – чтобы померить рост.

До этого сообщалось, что тушканчиков в Московском зоопарке убрали в холодильник на время зимней спячки. Именно так для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна.

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