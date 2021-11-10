Наталья Сергунина подвела итоги программы правительства Москвы и «Яндекса» для малого бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 13 тысяч столичных предпринимателей приняли участие в программе московских властей и «Яндекса». Программа стартовала весной 2021 года и завершилась в конце октября. Благодаря проекту бизнесмены могли размещать рекламу в сервисах интернет-портала за 10 процентов от ее стоимости. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, программа представляла собой дополнительную меру поддержки малого бизнеса на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

— Всего субсидиив рамках нее получили более 13 тысяч московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники, — пояснила заммэра.

Она добавила, что воспользоваться услугой могли те организации, которые зарегистрированы в Москве, или предприятия, имеющие в городе свой магазин или точку самовывоза.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в свою очередь уточнил, что бизнесмены проходили обучающий курс на бесплатной основе и в течение двух месяцев размещали рекламу своего предприятия со скидкой в размере 90 процентов.

Плюсы программы также оценил владелец московского МРТ-центра Кирилл Шацкий. По его словам, благодаря услуге более 300 человек стали клиентами центра, что является отличным результатом.

Новые меры федеральной поддержки для малого и среднего бизнеса в Москве могут оказать 110 тысячам предприятий. Благодаря им в хозяйствующих субъектах образуется 284 новых места приложения труда. Об этом недавно рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в малом и среднем бизнесе в Москве заняты 3,5 процента от общего числа работающих горожан. Среди тех, кому может быть оказана поддержка, числятся предприятия сферы общепита, салоны красоты, клиники стоматологии, а также культурные и спортивные организации.