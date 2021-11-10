Записать детей на кружки и секции теперь можно на портале «Госуслуги»

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На сервисе «Госуслуги» теперь можно записать детей в кружки и секции. Соответствующая услуга доступна для жителей 13 регионов России. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

— Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай, — передает сообщение РИА Новости.

Сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к его введению. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь подтвержденную запись на портале.

— У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране, — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Отмечается, что к 2030 году в России 95 процентов социально значимых услуг должны предоставляться в электронном виде.

На госуслугах для детей и их родителей представлена вся необходимая информация о секциях и кружках. На портале автоматически выпустят сертификат о дополнительном образовании, с помощью которого можно оплачивать занятия. Сертификат имеет номинал — это бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить занятия, в том числе и в частных организациях.

— Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные, — рассказали в Министерстве просвещения РФ.

Например, ресурсы московского дополнительного образования позволяют не только развивать творческие способности, совершенствовать физическое состояние жителей города, но и удовлетворяют самые взыскательные потребности горожан в интеллектуальном досуге. Как выбрать кружок, рассказала Евгения Васильева, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы.